Berlin (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat das Ergebnis der Regionalwahlen in Frankreich begrüßt. Es sei "gut, dass (die rechtsextreme) Front National verloren hat", erklärte Steinmeier am Montag über den Internetdienst Twitter. Ein "Rückfall in Nationalismen" sei das Letzte, was Europa brauche, hieß es weiter.

