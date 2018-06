Karlsruhe (AFP) Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz (CDU) hat sich auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe gegen den Antrag der Parteispitze zur Flüchtlingskrise ausgesprochen. Der geplante Beschluss gebe "keine hinreichende Gewissheit" dafür, dass die geltenden Regelungen zur Grenzkontrollen und Asylverfahren in Europa auch tatsächlich angewendet würden, sagte Vaatz am Montag in seinem Diskussionsbeitrag. Er forderte: "Wir müssen die Möglichkeit schaffen an unseren Grenzen, auch Menschen zurückzuweisen, die nicht politisch verfolgt sind."

