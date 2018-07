Koblenz (AFP) Ein Leichtflugzeug ist bei Dieblich in Rheinland-Pfalz gegen einen großen Sendemast geflogen und abgestützt. Bei dem Unfall starben der 48-jährige Pilot und seine neunjährige Tochter, wie die Polizei am Sonntag in Koblenz mitteilte. Zum Zeitpunkt der Kollision herrschten nach ersten Angaben der Ermittler schlechte Sicht und Nebel. Die Ursache war zunächst noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.