Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Ausweitung der Beitrittsgespräche mit der Türkei wegen der angestrebten Zusammenarbeit mit Ankara in der Flüchtlingskrise verteidigt. "Pragmatismus" sei "nicht der schlechteste Ratgeber" in Beziehungen zu Nachbarstaaten, sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Auch die Türkei habe "ein eminentes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten". Die Verhandlungen seien zudem "ergebnisoffen", eine Vorentscheidung über eine Mitgliedschaft sei mit der Eröffnung weiterer Kapitel nicht getroffen.

