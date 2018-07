Paris (AFP) Im Großraum Paris hat ein Mann einen Lehrer mit einem Teppichmesser und einer Schere attackiert und dabei die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erwähnt. Der Unbekannte griff den Lehrer am Montagmorgen in der nördlichen Pariser Vorstadt Aubervilliers während des Unterrichts an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach Angaben aus Justizkreisen übernahm die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

