Paris (AFP) Nur einen Tag nach den Regionalwahlen in Frankreich hat der Vorsitzende der konservativen Republikaner, Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, seine Stellvertreterin gefeuert. Nathalie Kosciusko-Morizet werde aus der Parteiführung ausgeschlossen, hieß es am Montag bei den Republikanern. Im Januar werde eine neue Parteiführung vorgestellt, der Kosciusko-Morizet nicht mehr angehören werde. Die Nummer zwei der Republikaner, in Frankreich kurz als NKM bekannt, hatte zuletzt Sarkozys Kurs kritisiert, bei den Regionalwahlen jede Zusammenarbeit mit den Sozialisten zu verweigern.

