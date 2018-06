Erfurt (SID) - Der 1. FC Madgeburg hat in der 3. Fußball-Liga seine kleine Durststrecke beendet und den Rückstand auf Relegationsplatz drei auf drei Punkte verkürzt. Bei Rot-Weiß Erfurt setzte sich der frühere Europapokalsieger nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg am Montagabend 2:0 (2:0) durch. Erfurt trennen derweil nach der dritten Pleite in Folge nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz.

Niklas Brandt (8.) und Torjäger Christian Beck (14.) mit seinem zwölften Saisontor sorgten in Erfurt frühzeitig für klare Verhältnisse.