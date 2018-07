Leicester (dpa) - Leicester City und Englands Top-Torjäger Jamie Vardy sorgen in der englischen Premier League weiter für Furore. Durch einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen den abgestürzten Titelverteidiger FC Chelsea verteidigten die Foxes zum Abschluss des 16. Spieltages ihre Tabellenführung.

Die Blues stürzten durch die Niederlage noch tiefer in die Krise. Vardy brachte Leicester mit seinem 15. Saisontreffer in der 34. Minute in Führung, sein Teamkollege Riyad Mahrez erhöhte kurz nach der Pause für die Mannschaft des Deutschen Robert Huth auf 2:0 (48.). Loic Remy konnte mit seinem Treffer (77.) die neunte Pleite des englischen Fußballmeisters nicht verhindern. Vor gut einer Woche hatte sich Champions-League-Achtelfinalist FC Chelsea bereits beim 0:1 gegen Aufsteiger AFC Bournemouth blamiert.

Leicester führt die Tabelle mit 35 Punkten vor dem FC Arsenal (33) und Manchester City (32) an. Der FC Chelsea (15) ist nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt.