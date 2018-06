Baikonur (AFP) Der britische Astronaut Anthony Peake freut sich auf ein besonderes Weihnachtsfest an Bord der Internationalen Raumstation (ISS): Er wolle den "phantastischen Ausblick" auf die Erde genießen, an Freunde und Familie denken und als "Gaumenfreude" einen Weihnachts-Pudding verzehren, der am Dienstag beim Start einer neuen Crew zur ISS mit an Bord sein werde, sagte der 43-jährige Astronaut am Montag im Hotel Kosmonaut in Baikonur. Peake ist der erste Brite, der zur ISS fliegt. Die Station ist seit 1998 in Betrieb.

