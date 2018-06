Riad (AFP) Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen will ab Dienstagmorgen für sieben Tage die Waffen schweigen lassen. Die Feuerpause werde um 10.00 Uhr (MEZ) beginnen, hieß es in einer am Montagabend von saudischen Medien verbreiteten Erklärung der Koalition. Aus Kreisen der jemenitischen Präsidentschaft hatte es zuvor geheißen, die Waffenruhe trete schon um Mitternacht (22.00 Uhr MEZ) in Kraft.

