Pristina (AFP) Bereits zum sechsten Mal hat die kosovarische Opposition aus Protest gegen die Regierung die Arbeit des Parlaments in Pristina massiv gestört. Zwei oppositionelle Abgeordnete versprühten am Montag trotz starker Polizeipräsenz Tränengas im Plenarsaal. Die beiden Abgeordneten Glauk Konjufca und Time Kadrijaj kündigten an, die Störungen fortzusetzen. Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten dutzende Anhänger der Opposition.

