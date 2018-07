Aubervilliers (dpa) - Die angebliche Messerattacke mit islamistischer Drohung gegen einen Lehrer in einem Pariser Vorort war frei erfunden. Der Lehrer einer Vorschule in Aubervilliers räumte inzwischen ein, sich den Vorfall ausgedacht zu haben, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der 45-Jährige hatte zuvor gesagt, er sei von einem Maskierten mit einem Cutter-Messer angegriffen worden, der sich auf die Terrororganisation IS berufen habe. Deshalb hatte die für Terrorismus zuständige Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Warum der Mann gelogen hat, ist unklar.

