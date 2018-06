Bayern im Achtelfinale gegen Juve - Wolfsburg trifft auf Gent

Nyon (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Juventus Turin. Der VfL Wolfsburg erwischte mit dem belgischen Titelträger KAA Gent bei der Auslosung am Montag in Nyon den vermeintlich leichtesten Gegner. Gent ist zum ersten Mal in der Königsklasse vertreten und hatte überraschend die Gruppenphase überstanden. Juve war in der Vorsaison erst im Endspiel vom FC Barcelona gestoppt worden und feierte in der Liga zuletzt sechs Siege in Serie. Die Achtelfinals werden zwischen dem 16. Februar und 16. März gespielt.

FC Augsburg trifft auf Klopps Liverpool - Dortmund gegen Porto

Nyon (dpa) - Europa-League-Debütant FC Augsburg spielt in der Runde der besten 32 Teams gegen den FC Liverpool mit dem früheren Dortmunder Trainer Jürgen Klopp. Auch die Borussia erwischte bei der Auslosung am Montag in Nyon mit dem Champions-League-Absteiger FC Porto einen schweren Gegner. Der FC Schalke 04 nuss zu Schachtjor Donezk in die Ukraine reisen. Bayer Leverkusen bekommt es auf Europas kleiner Fußball-Bühne mit Sporting Lissabon zu tun. Die Hinspiele werden am 18. Februar ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später.

FC Bayern fixiert Trainingslager in Katar - Testspiel am Golf geplant

München (dpa) - Der FC Bayern München wird endgültig seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auch in diesem Winter in Katar absolvieren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wird am 6. Januar 2016 nach Doha reisen. Auf der Rückreise ist am 12. Januar noch ein Testspiel in der Region am Persischen Golf geplant. Am frühen Morgen des 13. Januar soll das Team von Trainer Pep Guardiola nach München zurückkehren.

Bayer-Profi Kießling: Mit Bank auf "keinen Fall" abfinden

Leverkusen (dpa) - Stürmer Stefan Kießling will bei einem Verbleib in Leverkusen eine Einsatzgarantie haben und nicht wie in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga als Standby-Profi die Bank drücken. "Das ist überhaupt nichts für mich", sagte der 31 Jahre alte Bayer-Torjäger im Interview des Sportmagazins "Kicker" (Montag). "Nein, damit kann ich mich nicht abfinden oder anfreunden. Ich habe schon noch das Gefühl, auf dem Platz helfen zu können." Kießling, der am Samstag beim 5:0 gegen Mönchengladbach zwei Tore schoss, war in dieser Saison in der Liga nur neunmal für die Startelf berücksichtigt worden.

Adler will HSV die Treue halten - Torwart "sehr, sehr vereinstreu"

Hamburg (dpa) - René Adler strebt einen Dauervertrag beim Hamburger SV an. "Ich fühle mich pudelwohl in Hamburg, ich lebe diesen Verein. Ich hätte nichts dagegen, noch ein paar Jahre für den HSV zu spielen", sagte der 30 Jahre alte Torwart des Fußball-Bundesligisten in der TV-Sendung "Sportclub" des NDR am Sonntagabend. Der Vertrag des Schlussmanns läuft im Sommer 2017 aus. Im März oder April nächsten Jahres wollen beide Seiten verhandeln.

Ryder Cup nicht in Deutschland: Italien erhält Zuschlag für 2022

Wentworth (dpa) - Der Ryder Cup findet auch 2022 nicht zum ersten Mal in Deutschland statt. Der Veranstalter Ryder Cup Europe vergab den wichtigsten Teamwettbewerb des Golfsports am Montag nach Italien. Die besten Profis aus Europa und den USA werden in sieben Jahren in Rom gegeneinander antreten. Bereits vor vier Jahren war Deutschland mit seiner Bewerbung für den Ryder Cup 2018 gescheitert.

Fitzek will HSV-Handballer trotz Finanzchaos in nächste Saison führen

Hamburg (dpa) - Geschäftsführer Christian Fitzek ist von einer Rettung des finanziell angeschlagenen Handball-Bundesligisten HSV Hamburg überzeugt. "Irgendwie werde ich es auch hinkriegen, den HSV in die nächste Saison zu führen. Mein Ziel ist, mit dem HSV in den nächsten Jahren Bundesliga-Handball zu zeigen. Dafür würde ich fast alles tun", sagte Fitzek der "Bild"-Zeitung (Montag). Wegen einer Finanzierungslücke in zweistelliger Millionenhöhe droht dem HSV Insolvenz. Hauptsponsor und Mäzen Andreas Rudolph, dessen Engagement in den vergangenen Jahren auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt wird, prüft derzeit von Fitzek vorgelegte Konzepte.

Argentinien gewinnt World-League-Finale - Deutsche Damen Dritte

Rosario (dpa) - Argentiniens Hockey-Damen haben das World-League-Finalturnier in Rosario gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Gastgeberinnen in der Nacht zu Montag klar mit 5:1 (2:0) gegen Neuseeland durch. Die "Kiwis" hatten das Finale durch einen knappen 2:1-Erfolg über Deutschland erreicht, das sich am späten Sonntagabend durch ein überzeugendes 6:2 (4:1) über China den dritten Platz beim Jahresabschluss-Turnier in Argentinien sicherte.

NFL: Vollmer erreicht mit Meister New England vorzeitig Playoffs

Houston (dpa) - Football-Profi Sebastian Vollmer hat mit den New England Patriots vorzeitig die NFL-Playoffs erreicht. Nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander kam der Meister am Sonntag (Ortszeit) bei den Houston Texans zu einem souveränen 27:6-Erfolg. Mit einer Bilanz von 11:2-Siegen steht New England drei Spieltage vor Ende der regulären Saison somit zum siebten Mal in Folge in der K.o.-Runde. Durch die Niederlagen der zuvor gleichauf rangieren Cincinnati Bengals und Denver Broncos sind die Patriots nun wieder alleiniger Spitzenreiter der American Football Conference.