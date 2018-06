Peking (dpa) - Der Club der Auslandskorrespondenten in China hat gegen das gewaltsame Vorgehen von Sicherheitskräften beim Auftakt des Prozesses gegen den Bürgerrechtsanwalt Pu Zhiqiang protestiert. In einer Erklärung forderte die Vereinigung in Peking, "die Belästigung und gewaltsame Einschüchterung ausländischer Journalisten einzustellen". Vor dem Gerichtsgebäude hätten Beamte in Uniform und Zivil ausländische Korrespondenten, Kameraleute und chinesische Mitarbeiter geschlagen, gestoßen und weggedrängt.

