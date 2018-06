Stockholm (AFP) Zwei Schweden sind wegen ihrer mutmaßlichen Teilnahme an Hinrichtungen in Syrien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die beiden 32 und 30 Jahre alten Angeklagten Hassan al-M. und Al-Amin S. wurden am Montag von einem Gericht im südlichen Göteborg wegen "Terrorakten" verurteilt. Sie sollen im Frühjahr 2013 an der Enthauptung von zwei Menschen in der Metropole Aleppo beteiligt gewesen sein.

