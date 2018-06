Genf (AFP) Unbekannte haben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eine Mitarbeiterin des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR) und einen weiteren Menschen erschossen. Amina Noor sei am Montagnachmittag getötet worden, teilte das UNHCR in Genf am Abend mit. Sie sei mit dem Mitarbeiter einer UN-Partnerorganisation in einem Privatwagen unterwegs gewesen, als Unbekannte das Feuer eröffnet und beide erschossen hätten.

