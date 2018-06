Seoul (AFP) Nach den ergebnislosen Gesprächen mit Nordkorea hat Südkorea weiteren Verhandlungen vorerst eine Absage erteilt. Die Regierung in Seoul ziehe "vorerst" kein neues Treffen in Betracht, sagte ein Sprecher des Wiedervereinigungsministeriums am Montag. Der südkoreanische Delegationsleiter Hwang Boo Gi hatte dem Norden zuvor ein erneutes Treffen für Montag vorgeschlagen. Nordkorea erklärte jedoch, dafür gebe es "keinen Bedarf". Nun will auch der Süden kein weiteres Treffen mehr vorschlagen, wie der Sprecher sagte.

