Tunis (AFP) Ein Gericht in Tunesien hat sechs Studenten wegen homosexueller Handlungen zu Haftstrafen von jeweils drei Jahren verurteilt. Wie ihre Anwältin Boutheina Karkni am Montag mitteilte, wurden die Urteile in der vergangenen Woche in der nordöstlichen Stadt Kairouan gesprochen. Das Gericht habe sich dabei auf einen umstrittenen Artikel im tunesischen Strafrecht gestützt, der Sex unter Männern kriminalisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.