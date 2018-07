Athen (AFP) Die EU-Kommission und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) haben den Startschuss für ein Programm zur Unterbringungen von 20.000 Flüchtlingen in Griechenland gegeben. Das mit 80 Millionen Euro aus Brüssel finanzierte Programm soll durch Mietzuschüsse, Hotelzimmer und Gastfamilien die Verteilung der Flüchtlinge im ganzen Land ermöglichen und "sozial akzeptabel" machen, erklärte EU-Flüchtlingskommissarin Kristalina Georgieva am Montag in Athen. Beschlossen wurde das Projekt im Oktober auf einem Gipfel der europäischen Balkan-Anrainerstaaten und Deutschlands.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.