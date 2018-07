New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zur "raschen und entschlossenen" Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens aufgerufen. Das Handeln müsse "noch heute" einsetzen, das Abkommen sei eine "Gesundheitsversicherung für den Planeten", sagte Ban am Montag vor Journalisten am Sitz der UNO in New York. Seit seinem Amtsantritt 2007 habe es stets zu seinen "wichtigsten Prioritäten" gehört, dieses Abkommen zu erreichen.

