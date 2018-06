New York (AFP) Frühlingsgefühle statt klirrender Kälte: Mit fast sommerlichen 19 Grad Celsius ist in New York am Sonntag ein neuer Wärmerekord an einem Dezembertag erreicht worden. Der Spitzenwert wurde gegen Mittag an einer Station im Central Park gemessen, wie der US-Wetterdienst mitteilte. Der 13. Dezember war damit der wärmste Dezembertag in New York seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 140 Jahren.

