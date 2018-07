Washington (AFP) Ein Jahr nach Beginn der Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten hat US-Präsident Barack Obama erneut eine Reise in den kommunistischen Karibikstaat in Aussicht gestellt. Obama sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenseite des Internetkonzerns Yahoo, dass er sich einen Kuba-Besuch bis zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2017 sehr wünsche. Voraussetzung sei allerdings, dass er sich auch mit Dissidenten treffen könne: "Wenn ich einen Besuch mache, dann ist Teil des Deals, dass ich mit allen reden kann."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.