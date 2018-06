Washington (AFP) Hobby-Drohnenpiloten in den USA müssen ihre ferngesteuerten Fluggeräte bis zum 19. Februar bei den Behörden anmelden. Betroffen seien alle Modelle, die mehr als 250 Gramm und unter 25 Kilogramm wiegen, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Montag mit. Mit der Registrierungspflicht für private Drohnen reagiert die FAA auf die starke Zunahme der Flugobjekte im US-Luftraum, was immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen führt.

