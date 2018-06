Washington (AFP) Der nach einem umstrittenen Gefangenenaustausch mit den Taliban in Afghanistan freigelassene US-Soldat Bowe Bergdahl kommt wegen Fahnenflucht vor ein Kriegsgericht. Die Anklage sei am Montag zugelassen worden, teilte Bergdahls Anwalt Eugene Fidell mit. "Ich hatte gehofft, dass sich der Fall nicht in diese Richtung entwickelt."

