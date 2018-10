Buenos Aires (AFP) Nach dem Absturz eines Polizeibusses von einer Brücke im Nordwesten Argentiniens ist die Zahl der Todesopfer auf 43 gestiegen. Acht Verletzte würden im Krankenhaus behandelt, teilten die Behörden am Montag (Ortszeit) mit. Ein mit 60 Grenzschützern besetzter Bus war in der Nacht zu Montag von einer Brücke in der Provinz Salta in ein ausgetrocknetes Flussbett gestürzt. Der Bus fuhr in einem Konvoi aus drei Polizeifahrzeugen.

