Miami (AFP) In der Arktis ist es einer Studie zufolge so warm wie nie in den vergangenen 115 Jahren. Zwischen Oktober 2014 und September 2015 lag die Temperatur 1,3 Grad über dem Durchschnitt der Jahre seit 1900, wie aus dem am Dienstag vorgestellten Bericht "Artic Report Card" hervorgeht. Ein neuer Rekordwert, heißt es in der jährlich erstellten Studie.

