Sydney (AFP) Der seit Monaten andauernde Streit um den illegalen Aufenthalt zweier Hunde von Hollywoodstar Johnny Depp in Australien geht im April in die nächste Runde: Depps Frau, die Schauspielerin Amber Heard, müsse in dem Fall am 18. April zu einer Anhörung erscheinen, teilte ein Gericht in Southport im Bundesstaat Queensland am Dienstag mit. Sie muss sich wegen bewussten Einschmuggelns verbotener Produkte und Verstoß gegen das Quarantänegesetz in zwei Fällen verantworten.

