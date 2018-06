Nancy (SID) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat mit einem Kraftakt den Einzug in die Zwischenrunde des Eurocups perfekt gemacht. Am letzten Spieltag der Gruppe C gewannen die Schwaben beim Schlusslicht SLUC Nancy mit 80:76 (39:36) und sicherten nach vier Siegen bei sechs Niederlagen den wichtigen vierten Platz, der zum Sprung in die Runde der letzten 32 berechtigt.

Die Ulmer starteten schwach, traten im zweiten Viertel vor 5150 Zuschauern aber dominant auf und schienen zur Halbzeit die Kontrolle über das Spiel gewonnen zu haben. Ein ganz schwacher dritter Abschnitt (10:24) machte dann aber die nächste Aufholjagd nötig, die letztlich den knappen Erfolg brachte. Da'Sean Butler war mit 13 Punkten bester Werfer des Bundesligisten.