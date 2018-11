São Paulo (AFP) Wegen einer Bombendrohung ist eine Passagiermaschine der brasilianischen Gesellschaft TAM auf dem Weg von Madrid nach São Paulo in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt. Die Crew sei von den spanischen Behörden über eine "mutmaßliche Bombendrohung an Bord von Flug JJ8065" informiert worden, teilte TAM am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Maschine gerade über Marokko befunden, nachdem sie um 21.37 Uhr in Madrid gestartet war, wie die Nachrichtenwebsite "G1" berichtete. Die Landung verlief problemlos.

