Berlin (AFP) Immobilienkredite waren in diesem Jahr so günstig wie nie. Günstige Banken verlangten zum Teil nur noch ein Prozent Zinsen für ein Darlehn mit zehn Jahren Zinsbindung, wie die Zeitschrift "Finanztest" am Dienstag unter Verweis auf eine monatliche Auswertung der "Stiftung Warentest" berichtete. Dennoch seien die Preisunterschiede von Darlehensgeber zu Darlehensgeber gewaltig gewesen.

