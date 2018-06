Karlsruhe (AFP) Die CDU will prüfen, ob auf Speiseeisverpackungen der Inhalt künftig in Gramm angegeben werden soll anstatt in Litern. Die Delegierten des CDU-Parteitags stimmten am Dienstag in Karlsruhe dafür, einen entsprechenden Antrag des Kreisverbands Oldenburg-Stadt zur Prüfung an die Unionsbundestagsfraktion zu überweisen.

