Frankfurt/Main (AFP) Der Autobauer Opel will nach einem Zeitungsbericht seine Emissions- und Verbrauchsangaben vom kommenden Jahr an realistischer machen. Eine Verbrauchsangabe werde wie bisher nach der gewohnten Norm angegeben, daneben werde aber ein zweiter Wert gestellt, der sich näher an Alltagsbedingungen anlehne, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagsausgabe). Opel gehe diesen Schritt freiwillig, noch bevor neue gesetzliche Regelungen in Kraft träten. Damit setze das Unternehmen die gesamte Branche unter Druck, die nach dem Diesel- und Abgasskandal bei Volkswagen in einer Krise steckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.