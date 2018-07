Amsterdam (AFP) Die Fusion der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) aus Deutschland und Nexter aus Frankreich ist besiegelt. Die zwei Unternehmen operierten künftig gemeinsam unter dem Dach einer Holding mit Sitz in Amsterdam, erklärten beide Firmen am Dienstag. Die jeweiligen Alleingesellschafter von KMW und Nexter erhielten jeweils 50 Prozent an der neuen Dachgesellschaft. Neue Co-Vorstandsvorsitzende des Unternehmens sind der bisherige KMW-Chef Frank Haun und der erst kürzlich zum Nexter-Chef bestellte Stéphane Mayer.

