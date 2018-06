Athen (AFP) Nach einer Razzia in einer Athen-Filiale der Schweizer Bank UBS ermittelt die griechische Finanzpolizei in 200 Fällen wegen Verdachts auf Steuerbetrug und Geldwäsche. Die Ermittlungen seien durch eine Liste mit Inhabern von geheimen Auslandskonten ins Rollen gebracht worden, die Athen aus Nordrhein-Westfalen erhalten habe, verlautete am Dienstag aus griechischen Justizkreisen. Die Kontoinhaber seien kontaktiert worden, um sich zu den Verdachtsfällen zu äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.