Wiesbaden (AFP) Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben die häufigste Todesursache in Deutschland. Im Jahr 2014 war darauf mehr als ein Drittel (38,9 Prozent) aller Todesfälle zurückzuführen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die zweithäufigste Todesursache waren Krebserkrankungen. Ein Viertel aller Verstorbenen erlag einem Krebsleiden.

