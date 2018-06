Berlin (AFP) Die große Koalition setzt dem Einfluss von Lobbyisten auf die Politik keine wirksamen Schranken: Zu diesem Befund kommt eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Zwischenbilanz des Vereins LobbyControl zur Halbzeit der Legislaturperiode. Zwar habe es seit Antritt der Koalition aus Union und SPD "Verbesserungen in Trippelschritten" gegeben - etwa bei der Neufassung des Gesetzes gegen Abgeordnetenbestechung oder bei der Einführung einer Karenzzeit für Politiker, die in die Wirtschaft wechseln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.