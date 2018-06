Hamburg (AFP) Bei einem Brand in einem Hamburger Krankenhaus ist in der Nacht zum Dienstag ein 61-jähriger Patient ums Leben gekommen. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, nachdem in seinem Zimmer Feuer ausgebrochen worden war, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte demnach die Matratze in seinem Zimmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.