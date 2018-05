Karlsruhe (AFP) Nach dem Eklat vor drei Wochen war der Gast mit Spannung erwartet worden: Doch der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer bemühte sich auf dem CDU-Parteitag am Dienstag in Karlsruhe, die Reihen der Union in der Flüchtlingspolitik wieder zu schließen. Von seiner Forderung nach den umstrittenen Obergrenzen rückte er zwar nicht ab, beharrte aber auch nicht auf dem Begriff.

