Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Bildung einer Militärkoalition aus islamischen Ländern gegen die Dschihadistenmiliz IS prinzipiell begrüßt. "Im Grundsatz finde ich es richtig, wenn sich die Gegner des IS organisieren", sagte die Ministerin am Dienstag im "Morgenmagazin" der ARD.

