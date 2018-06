Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag für eine direkte Umsiedlung von Flüchtlingen aus der Türkei vorgelegt. Die Aufnahme der Menschen solle freiwillig und auf humanitärer Basis durch die Mitgliedstaaten erfolgen, teilte die Behörde am Dienstag in Straßburg mit. Aufnahmekontingente nannte sie nicht. Die Kommission schlägt ein "flexibles" System vor, bei dem die Zahl der Flüchtlinge, die aufgenommen werden sollen, in regelmäßigen Abständen ermittelt wird. Dies soll unter anderem von der Gesamtzahl der Flüchtlinge in der Türkei abhängig gemacht werden.

