Straßburg (AFP) Der Europarat hat den Vatikan zu mehr Tempo beim Kampf gegen Geldwäsche aufgefordert. Bisher hätten die laufenden Ermittlungen weder zu einer Strafverfolgung noch zu einer Anklage geführt, kritisierte der zuständige Expertenausschuss Moneyval in einem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Bericht. Moneyval untersucht in regelmäßigen Abständen, ob die Empfehlungen des Europarats und anderer internationaler Organisationen zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden.

