Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals beim FC Augsburg am Mittwoch zwar auf Marco Reus verzichten, kann aber auf ein schnelles Comeback des Nationalspielers hoffen.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sogar am Samstag beim 1. FC Köln zurückkehren kann, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint", sagte Trainer Thomas Tuchel. "Ich hoffe, dass wir mit dem Schrecken davonkommen." Reus war in der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:1) am Sonntag wegen Beschwerden im Adduktorenbereich kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Der BVB sieht das Pokalspiel in Augsburg als große Herausforderung. "Das ist ein schweres Pokal-Los, aber wir wollen gewinnen", sagte Tuchel. Der Bundesliga-Rivale sei nicht mehr mit der Mannschaft zu vergleichen, die Ende Oktober mit 5:1 im Heimspiel besiegt wurde. "Die Augsburger sind zurückgekommen und spielen mit Leidenschaft und Wucht", meinte Tuchel. "Wir fühlen uns aber absolut bereit für das Spiel."