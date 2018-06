Osaka (SID) - Frenetische Fans im Rücken, ein großes Ziel vor Augen: Argentiniens Spitzenklub River Plate startet mit Titelträumen in die Fußball-Klub-WM in Japan. Am Mittwoch greift der Traditionsverein aus Buenos Aires gegen Gastgeber Sanfrecce Hiroshima (11.30 Uhr MEZ) in den in Südamerika äußerst populären Wettbewerb ein.

"Die Klub-WM zu spielen, ist für uns, als würden wir den Himmel berühren", sagte Mittelfeldspieler Luis Gonzalez. In der pathetischen Aussage klingt eine große Portion Vorfreude und Erleichterung mit, denn River Plate hat schwierige Zeiten hinter sich.

Nach 80 Jahren in der Primera División hatte River Plate, Klub argentinischer von Fußball-Größen wie Alfredo Di Stéfano oder Mario Kempes, 2011 erstmals den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Doch der Verein stabilisierte sich, feierte den direkten Wiederaufstieg und krönte sich 2015 zum Sieger der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League.

In Japan soll nun der zweite Sieg bei der Klub-WM gelingen. Zuletzt sicherte sich River Plate 1986 den Titel als Weltpokalsieger gegen Steaua Bukarest, zehn Jahre später ging das Finale gegen Juventus Turin verloren. In Osaka wird das Team am Mittwoch von über 15.000 Fans unterstützt, die mit nach Fernost gereist sind.

Sie alle eint ein Traum: der Sieg im Finale am 20. Dezember gegen den großen FC Barcelona. Der Champions-League-Sieger trifft in seinem Halbfinale am Donnerstag auf den chinesischen Serienmeister aus Guangzhou.