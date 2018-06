Jakarta (AFP) Die verheerenden Waldbrände der vergangenen Monate werden die indonesische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nach Einschätzung der Weltbank spürbar dämpfen. Die Feuer würden das Land 221 Billionen Rupiah (gut 14 Milliarden Euro) kosten und damit 1,9 Prozent des für 2015 erwarteten Bruttoinlandsprodukts (BIP), erklärte die Organisation am Dienstag. Damit wären die Auswirkungen doppelt so stark wie die der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004, in deren Folge Indonesien etwa sieben Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau der schwer getroffenen Provinz Aceh ausgab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.