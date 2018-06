Teheran (AFP) Der Iran hat scharf gegen den Angriff nigerianischer Truppen auf eine schiitische Bewegung protestiert, bei dem am Wochenende mehrere Schiiten getötet und verletzt worden waren. Irans Präsident Hassan Ruhani telefonierte iranischen Medien zufolge am Dienstag mit seinem nigerianischen Kollegen Muhammadu Buhari und warnte davor, dass sich "kleine Meinungsverschiedenheiten in tiefe Divergenzen" zwischen den Muslimen verwandeln. Er forderte Aufklärung über das Schicksal des Anführers der Schia-Muslime in Zaria, Ibrahim Zakzaky, sowie eine Entschädigung für die Opfer.

