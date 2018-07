Riad (AFP) Im Jemen ist am Dienstag eine die Friedensgespräche begleitende siebentägige Waffenruhe in Kraft getreten. Seit 12.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) seien die Kampfhandlungen ausgesetzt, teilte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mit. Die Feuerpause begann damit wie vereinbart. Die Friedensgespräche zwischen einer Regierungsdelegation und den Huthi-Rebellen unter Vermittlung der Vereinten Nationen begannen kurz darauf in der Schweiz, wie UN-Sprecher Ahmad Fawzi sagte.

