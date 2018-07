Haßloch (dpa) - Bei einem handgreiflichen Streit in einer Unterkunft für Asylbewerber in Haßloch in Rheinland-Pfalz ist ein 22-jähriger Mann getötet worden. Sein vier Jahre älterer Kontrahent wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitteilten. Die Behörden bestätigten damit Informationen der "Rheinpfalz". Woran der 22-Jährige starb, ist laut der Polizeisprecherin noch nicht bekannt. Sein Leichnam sollte am Nachmittag obduziert werden. Die beiden Afghanen waren kurz vor Mitternacht aneinandergeraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.