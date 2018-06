Ulan Bator (AFP) In der umstrittenen Riesen-Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei kann die nächste Abbauphase für Gold und Kupfer beginnen. Die Projektgesellschaft unterzeichnete am Dienstag in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator eine Finanzierungsvereinbarung über 4,4 Milliarden Dollar (vier Milliarden Euro) mit internationalen Finanzdienstleistern und 15 Geschäftsbanken, wie die Muttergesellschaft, der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto, bekanntgab. Damit können die Metalle nach einer reinen Tagebau-Phase nun auch unter Tage gefördert werden, wo laut Rio Tinto 80 Prozent der auszubeutenden Vorkommen liegen.

