Baden-Baden (dpa) - Die Schlagersängerin Helene Fischer liegt mit ihrem Album "Weihnachten" laut GfK Entertainment in den Deutschen Jahrescharts 2015 uneinholbar vorn. Das teilten die Marktforscher heute in Baden-Baden mit. Zweiterfolgreichstes Album werde nach derzeitigem Stand "25" von Adele. Um Platz drei kämpften Sarah Connor mit "Muttersprache" und Helene Fischer mit dem Album "Farbenspiel", das in den Jahren 2013 und 2014 die Jahrescharts dominierte.

