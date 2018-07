DFB verärgert über Veröffentlichung von Zeugenaussagen in WM-Affäre

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund will trotz der vorzeitigen Veröffentlichung interner Ermittlungsprotokolle die Ergebnisse seiner Untersuchungen in der WM-Affäre nicht früher als geplant bekanntgeben. "Es bleibt trotz dieser äußerst ärgerlichen Indiskretionen dabei, dass Freshfields seine gesamten Ergebnisse vorstellt, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind", teilte der DFB am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung am Dienstag aus Vernehmungsprotokollen zitiert, darunter auch aus der Zeugenaussage des zurückgetretenen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach.

Felix Brych deutscher Schiedsrichter bei der EM 2016

Frankfurt/Main (dpa) - Felix Brych wird die deutschen Schiedsrichter auch bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich im kommenden Jahr vertreten. Der Münchner steht auf der 18 Unparteiische umfassenden Liste der UEFA, die die Europäische Fußball-Union am Dienstag veröffentlichte. Für Brych ist es die dritte Teilnahme an einem großen Turnier. 2012 war der 40-Jährige bei den Olympischen Spielen in London dabei, im vergangenen Jahr kam Brych bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zum Einsatz. Allerdings pfiff der Schiedsrichter des Jahres 2014/2015 lediglich die beiden Partien Uruguay gegen Costa Rica und Belgien gegen Russland.

Bayer bestätigt: Stürmer Kießling bleibt in Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalstürmer Stefan Kießling bleibt bei Bayer Leverkusen. "Das stand für mich schon vorher außer Frage", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade am Dienstag der dpa. Der 31-jährige Torjäger hatte am Montag ein Gespräch mit Sportdirektor Rudi Völler und Manager Jonas Boldt über seine Situation und einen möglichen vorzeitigen Abschied vom Werksclub geführt. Kießling hatte zuvor Wechselabsichten zur Winterpause geäußert, weil er in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga nur in neun der 16 Spiele für die Startelf berücksichtigt worden war.

Blatter versichert Unschuld: Brief an alle 209 FIFA-Mitglieder

Zürich (dpa) - Der suspendierte FIFA-Präsident Joseph Blatter hat in einem persönlichen Brief an alle 209 Verbands-Mitglieder noch einmal seine Unschuld im Korruptions-Skandal beteuert. "Diesen Brief gibt es", sagte Blatters Berater Klaus Stöhlker der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag und bestätigte eine Meldung auf der englischen Internetplattform itv. Über den genauen Inhalt des Schriftstückes, das sich derzeit in der Übersetzung befinden soll, wollte Stöhlker keine Angaben machen.

BVB-Coach Tuchel hat Hoffnung bei verletztem Reus

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals beim FC Augsburg am Mittwoch (20.30 Uhr) zwar auf Marco Reus verzichten, kann aber auf ein schnelles Comeback des Nationalspielers hoffen. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sogar am Samstag beim 1. FC Köln zurückkehren kann, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint", sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstag. "Ich hoffe, dass wir mit dem Schrecken davonkommen." Reus war in der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:1) am Sonntag wegen Beschwerden im Adduktorenbereich kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Nowitzki stoppt mit Dallas Serie von Heimpleiten

Dallas (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks die Serie von Heimniederlagen in der NBA beendet. Nach zuletzt drei Pleiten in der eigenen Arena gewannen die Texaner am Montag (Ortszeit) mit 104:94 gegen die Phoenix Suns. Nowitzki steuerte 14 Punkte zum 14. Saisonsieg der Mavs bei. Bester Werfer der Gastgeber war Deron Williams mit 18 Zählern. Dallas liegt als Fünfter im Westen der Nordamerika-Liga auf Playoff-Kurs.

SC Magdeburg entlässt Trainer Sveinsson - Wiegert übernimmt

Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat sich von Trainer Geir Sveinsson getrennt. Das teilte der Club am Dienstag mit. Nachfolger wird Bennet Wiegert. Der als Heißsporn geltende Champions-League-Gewinner von 2002 soll zusammen mit dem Schweden Tomas Svensson den ambitionierten Traditionsverein wieder in die Erfolgsspur führen. Mit 18:16 Punkten liegt der SCM aktuell auf dem elften Platz der Bundesliga - und damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen.

Weltverband sperrt vier Gewichtheber wegen Dopings

Budapest (dpa) - Der Internationale Gewichtheber-Verband hat vier Athleten wegen Dopings gesperrt. Wie die IWF am Dienstag mitteilte, handelt es sich um Ghenadie Dudoglo aus Moldau, den Turkmenen Umurbek Basarbajew, Mansour Abdulrahim Al Saleem aus Saudi-Arabien und die Aserbaidschanerin Silviya Angelova. Dem Quartett ist bei Dopingkontrollen während der Weltmeisterschaften vor drei Wochen in Houston die Einnahme verbotener Substanzen nachgewiesen worden.